ЕК оштрафовала Facebook на 110 млн евро за обман при покупке WhatsApp

КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина, Мария Князева. Европейская комиссия накладывает на Facebook штраф в размере 110 миллионов евро за то, что компания предоставила неверную информацию о покупке WhatsApp, говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 миллионов евро за предоставление некорректной или вводящей в заблуждение информации во время расследования ЕК в 2014 году в соответствии с правилами по слияниям Евросоюза о приобретении компанией WhatsApp", — говорится в релизе.

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Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook в октябре 2016 года закрыла сделку по приобретению мобильного мессенджера WhatsApp за 19 миллиардов долларов, говорится в документах, предоставленных соцсетью в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. До этого компания получила одобрение сделки Еврокомиссией, чтобы избежать проблем на европейских рынках.