На аукционе в США продали вещи знаменитых гангстеров

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. На аукционе RR Auction в США были проданы вещи, принадлежащие знаменитым американским гангстерам на общую сумму более 100 тысяч долларов, сообщает Associated Press.

Самым дорогим лотом оказались карманные бриллиантовые часы Аль Капоне, которые были проданы за 84 тысячи долларов. Музыкальная пьеса чикагского гангстера "Юмореска" ушла за 18,750 долларов.

Также были проданы вещи знаменитых грабителей Бонни Паркер и Клайда Бэрроу, — серебряный перстень Бонни с тремя змеиными головами за 25 тыс. долларов. Также продано написанное ею незадолго до смерти письмо с надписью "So Long" за 16 тысяч долларов. Их ордера на арест ушли с молотка за 8 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко, выставленный на благотворительном аукционе, купили за 9 тысяч гривен.