Аукцион от первой леди. Марина Порошенко раздала перчатки, велосипед и мяч

Супруга президента Петра Порошенко Марина объявила результаты аукциона "В ритме спорта" и передала победителям лоты.

Среди лотов — велосипед и футболка первой леди со съемок спортивной программы, боксерские перчатки чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко с его подписью и мяч с подписями футболистов национальной сборной команды Украины по футболу.

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Собранные средства помогут отправить детей военных на отдых в Грузию, который организован Благотворительным Фондом Порошенко.

Ранее Марина Порошенко встретилась со львовским переселенцем с особыми потребностями из Донбасса Романом Кисляком и обсудила ряд проблем.