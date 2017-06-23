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    Фотоленты

    Аукцион от первой леди. Марина Порошенко раздала перчатки, велосипед и мяч

    (обновлено: )10504
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    РИА Новости Украина
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    РИА Новости Украина
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    РИА Новости Украина
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    РИА Новости Украина
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    РИА Новости Украина
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    РИА Новости Украина
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    РИА Новости Украина

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    Супруга президента Петра Порошенко Марина объявила результаты аукциона "В ритме спорта" и передала победителям лоты.

    Среди лотов — велосипед и футболка первой леди со съемок спортивной программы, боксерские перчатки чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко с его подписью и мяч с подписями футболистов национальной сборной команды Украины по футболу.

    Читайте также: Марина Порошенко посетила украинскую школу в Риге

    Собранные средства помогут отправить детей военных на отдых в Грузию, который организован Благотворительным Фондом Порошенко.

    Ранее Марина Порошенко встретилась со львовским переселенцем с особыми потребностями из Донбасса Романом Кисляком и обсудила ряд проблем.

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