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    На аукционе продали записную книжку Анны Ахматовой

    (обновлено: )28
    Как стало известно, книжка была приобретена коллекционером за 2,52 миллиона рублей, эта цифра почти в три раза превысила стартовую стоимость рукописи, представляющей музейную ценность.
    Анна Ахматова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В России на аукционе была продана записная книжка поэтессы Анны Ахматовой. Ее приобрели за 2,5 миллиона рублей, сообщает в четверг пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

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    "Один из самых ярких лотов аукциона — записная книжка Анны Ахматовой с дарственной надписью Виктору Ардову – была приобретена коллекционером за 2,52 миллиона рублей. Эта цифра почти в три раза превысила стартовую стоимость рукописи, представляющей музейную ценность", — говорится в сообщении.

    Также на аукционе была продана рукопись переводов Михаила Кузмина из сборника Гете "Западно-восточный диван" за 1,14 миллиона рублей при начальной цене в 900 тысяч рублей.

    "К топ-лотам прошедших торгов, несомненно, следует отнести и "Философическое письмо" Петра Чаадаева, после публикации которого он был объявлен "сумасшедшим", и собственноручное письмо Фаины Раневской, а также другие книжные редкости, на антикварном рынке практически не находимые. Кроме того, были проданы и несколько лотов, непосредственно относящихся к теме вечера: очерки о Владимире, Угличе, Архангельске", — подчеркнул гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров.

    Напомним, в апреле на аукционе памяти "Титаника" в Великобритании была продана шуба, принадлежавшая стюардессе затонувшего легендарного корабля Мейбл Беннетт.

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