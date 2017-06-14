Завтрак с Деевой, в театр - с Бойко: в соцсетях обсудили аукцион украинских чиновниц

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине стартовали весьма необычные торги. На благотворительный аукцион выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД Анастасией Деевой. Начальная цена такого лота – 100 гривен. На странице проекта ProZorro в Facebook говорится, что акция эта благотворительная.

"Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии", — сообщает система закупок.

Ставки можно делать до 28 июня.

И это не последний подобный лот на ProZorro: на торги выставлен поход в театр с заместительницей министра энергетики, 27-летней Натальей Бойко. Аукцион пройдет 21 июня, стартовая цена такая же, как и у завтрака с Деевой, – сто гривен.

В украинском сегменте соцсетей необычные торги вызвали небывалый ажиотаж: "Нужно развивать тему: Послушать скороговорку "На дворе трава, на траве дрова" от Парубия… Встретить 9 мая с Вятровичем… Сыграть в шахматы с Кличко… Не Деевой единой, как говорится";

"Вообще "завтраки с…" — довольно нормальная такая тема, в той же Америке широко встречается… В украинских реалиях, конечно, надо продавать завтраки с кем-то типа Райнина, а лучше — с кем-то типа Кононенко или хотя бы Мартыненко".

"Благотворительная инициатива 31 Июня, для больных детей из киевского института нейрохирургии. Но, камон, товарищи организаторы, не могли бы вы более достойно информацию подать?… В таком виде это вызывает одну-единственную ассоциацию. Или вы это специально?" — Интересуются в сетях и таким.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook