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    Политика

    Свидание с 27-летней замминистра энергетики купили за 9 тыс грн

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    Победителем лота "Поход в театр с заместителем министра энергетики Наталией Бойко" стал Алексей Бойчук. При этом на сайте, кроме имени и фамилии, больше никаких данных о победителе не указано.
    Наталья Бойко
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко, выставленный на благотворительном аукционе, купили за 9 тысяч гривен, свидетельствуют данные на сайте электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro.

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    Ранее поход в театр с Бойко был выставлен на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro, стартовая цена составляла 3,8 доллара.

    Победителем лота "Поход в театр с заместителем министра энергетики Наталией Бойко" стал Алексей Бойчук. При этом на сайте, кроме имени и фамилии, больше никаких данных о победителе не указано. Всего в аукционе приняли участие семь человек.

    В феврале 27-летняя Бойко была назначена замминистра энергетики Украины.

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