В Германии появилась купюра номиналом ноль евро

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В Германии выпустили сувенирную купюру номиналом ноль евро. Об этом сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

Купюра выпущена лимитированным тиражом в 5000 штук и продается по 2,50 евро. Она печатается на той же бумаге, что и обычные евро, а также имеет все степени защиты, в том числе водяные знаки и голограммы.

Отметим, что купюра не является платежным средством, но Европейский центральный банк официально дал разрешение на ее печать.

Также сообщается, что на купюре изображен учебный парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958 года, портом приписки которого является город Киль. В 1961-1990 годах этот корабль был изображен на купюре 10 марок немецкого Бундесбанка.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины в 2016 году изъял из обращения около 7 тысяч поддельных банкнот национальной валюты на общую сумму 1,7 миллиона гривен.