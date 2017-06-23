В Европу на авто: главные требования к туристу и машине

Треть украинцев считают совершенно неважным введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые были представлены во время круглого стола "Безвиз Yes: что дальше?".

На вопрос, насколько является важным введение безвизового режима, 33,7% опрошенных сказали, что этот вопрос для них является совершенно неважным. Еще 23,8% считают, что для них введение безвизового режима является маловажным. В то же время для 28,6% респондентов это событие является в целом важной, и только 10,1% граждан это событие является очень важным. Затруднились ответить на этот вопрос 3,8% опрошенных.

Вместе с тем, 40,2% опрошенных респондентов заявили, что точно не собираются ехать ни в одну из стран Шенгенской зоны.

22% ответили, что скорее всего — да, они намерены посетить одну из стран; 17,6% сказали, что скорее всего — нет; и только 9,9% отметили, что да, несомненно. 10,4% опрошенных сказали, что им трудно ответить.

Среди граждан, которые собираются ехать в ЕС, 63,8% будут делать это с целью туризма. 22,1% — с целью трудоустройства за рубежом, 21,8% — с целью визита к родственникам и друзьям, 18,1% — рабочие визиты, 7,8% — на учёбу или стажировку, 7,5% — культурный обмен, 3,9% — на постоянное проживание, 2,4% — на лечение, а 1,2% — с другой целью.

При этом 62,5% респондентов убеждены, что безвиз не дает украинцам право на работу в странах Шенгена. В то же время 15% считают, что безвиз дает право на работу, 22,5% затруднились ответить.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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