Нацбанк рассказал, какие купюры в Украине подделывают чаще всего

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины в 2016 году изъял из обращения около 7 тысяч поддельных банкнот национальной валюты на общую сумму 1,7 миллиона гривен.

Это соответствует показателям 2015 года по количеству, однако на 40% больше по сумме.

В НБУ отметили, что рост общей суммы обнаруженных подделок обусловлен увеличением количества поддельных купюр номиналом 500 гривен.

Кроме изъятых 2679 штук поддельных банкнот номиналом 500 гривен, в течение года изъяты 1809 банкнот номиналом 50 гривен, 1432 – номиналом 100 гривен и 642 – номиналом 200 гривен, цитирует УНИАН данные НБУ.

Регулятор в течение года изъял из обращения 728 поддельных банкнот долларов преимущественно номиналом 100 долларов, 314 штук евро – чаще 200 и 100 евро, 382 штук российских рублей – в основном номиналом 5 тысяч рублей, 72 штук поддельных японских иен номиналом 10 тысяч.