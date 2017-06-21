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    Польша приостановила реверс российского газа

    (обновлено: )147152
    В сообщении польского газового оператора отмечается, что газ не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы.
    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Польша в среду приостановила получение российского газа из Германии, сообщил в среду польский газовый оператор Gaz-System.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Слишком дорого. Землянский о поставках сжиженного газа из США в Украину

    "Оператор магистральных газопроводов Gaz-System сообщает, что в связи с плохим качеством газа не может получать топливо для национальной газотранспортной системы… на ямальском газопроводе", — говорится в сообщении.

    Официальный представитель Gaz-System Томаш Петрасеньский пояснил РИА Новости, что речь идет "о российском газе", поступающем по реверсу.

    Как поясняется в сообщении, в настоящее время газ не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).

    Gaz-System прекратил прием газа 21 июня 2017 года в 6.00. Ограничение пропускной способности запланировано до 23 июня 2017 года до 6.00 часов, уточняется в сообщении.

    При этом оператор пообещал, что эта ситуация не повлияет на сбалансированность и безопасность работы газотранспортной системы, которой управляет Gaz-System.

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    Ранее замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив заверил, что Украина будет покупать газ у Румынии, если лишится реверсных поставок из-за прекращения Россией транзита газа в ЕС через Украину.

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