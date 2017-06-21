Польша приостановила реверс российского газа

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Польша в среду приостановила получение российского газа из Германии, сообщил в среду польский газовый оператор Gaz-System.

"Оператор магистральных газопроводов Gaz-System сообщает, что в связи с плохим качеством газа не может получать топливо для национальной газотранспортной системы… на ямальском газопроводе", — говорится в сообщении.

Официальный представитель Gaz-System Томаш Петрасеньский пояснил РИА Новости, что речь идет "о российском газе", поступающем по реверсу.

Как поясняется в сообщении, в настоящее время газ не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).

Gaz-System прекратил прием газа 21 июня 2017 года в 6.00. Ограничение пропускной способности запланировано до 23 июня 2017 года до 6.00 часов, уточняется в сообщении.

При этом оператор пообещал, что эта ситуация не повлияет на сбалансированность и безопасность работы газотранспортной системы, которой управляет Gaz-System.

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Ранее замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив заверил, что Украина будет покупать газ у Румынии, если лишится реверсных поставок из-за прекращения Россией транзита газа в ЕС через Украину.