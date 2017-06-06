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    Украина будет покупать газ в Румынии, если лишится реверса - Минэнерго

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    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ (550)

    (обновлено: )17610
    По словам Игоря Прокопива, в случае утраты возможности покупать газ по реверсу Украина будет покупать газ у Румынии либо через СПГ-терминалы.
    Игорь Прокопив
    УНИАН

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив заверил, что Украина будет покупать газ у Румынии, если лишится реверсных поставок из-за прекращения Россией транзита газа в ЕС через Украину.

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    По словам Прокопива, в случае утраты возможности покупать газ по реверсу Украина будет покупать газ у Румынии либо через СПГ-терминалы.

    "Румыния больше добывает, чем потребляет. Это и есть наш "Южный коридор"… Пока мы не видим угрозы, что нам будет негде купить газ", – заявил Прокопив, сообщает интернет-издание "Сегодня".

    Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев ранее во вторник сообщил, что компания готова вступить в переговоры с Украиной по транзиту газа после 2019 года.

    "Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

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