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    Экономика

    В Украине снижаются цены на газ для промышленности

    (обновлено: )8901
    Минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей снизятся на 3% по сравнению с июнем текущего года - до 7208 гривен за 1 тысячу кубометров с 7430 гривен.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июля снизит минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с июнем текущего года — до 7208 гривен (277 долларов) за 1 тысячу кубометров с 7430 гривен (285 долларов) с учетом НДС, говорится в справке, опубликованной компанией во вторник.

    При этом максимальные цены на газ для промышленности с июля будут также снижены на 3%, до 8008 гривен (308 долларов) за 1 тысячу кубометров с 8250 гривен (317 долларов).

    Газовая конфорка
    flickr.com/rhodesj
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    В июне "Нафтогаз" снизил минимальные и максимальные цены на газ для промышленности в среднем на 0,35% по сравнению с маем.

    Предложенные цены на природный газ, принадлежащий компании, дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

    С 1 октября 2015 года в Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, компания ежемесячно корректирует цены на "голубое топливо".

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