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    Правительство Франции ушло в отставку

    (обновлено: )74
    Премьер-министр Франции Эдуард Филипп передал президенту страны Эммануэлю Макрону заявление об отставке своего кабинета. Президент ее принял и поручил сформировать новый состав правительства к вечеру среды 21 июня.
    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Правительство Франции ушло в отставку, новый состав кабинета министров будет объявлено к вечеру среды, сообщает Le Figaro.

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    Сообщается, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп передал президенту страны Эммануэлю Макрону заявление об отставке своего кабинета. Президент ее принял и поручил сформировать новый состав правительства к вечеру среды 21 июня.

    Отставка правительства после проведения парламентских выборов — давняя политическая традиция Франции. 

    Напомним, в минувшее воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в парламент. Явка избирателей составила только 35,33%. 

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