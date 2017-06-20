КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Правительство Франции ушло в отставку, новый состав кабинета министров будет объявлено к вечеру среды, сообщает Le Figaro.

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Сообщается, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп передал президенту страны Эммануэлю Макрону заявление об отставке своего кабинета. Президент ее принял и поручил сформировать новый состав правительства к вечеру среды 21 июня.

Отставка правительства после проведения парламентских выборов — давняя политическая традиция Франции.

Напомним, в минувшее воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в парламент. Явка избирателей составила только 35,33%.