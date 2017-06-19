Без сюрпризов. Движение Макрона лидирует на выборах в парламент Франции

Виктория Иванова — Париж, для РИА Новости Украина

Второй тур парламентских выборов, завершившихся во Франции в воскресенье, не принес никаких неожиданностей — по предварительным данным, движение "Вперед, республика", приведшее к президентству Эммануэля Макрона, уверенно лидирует по итогам предварительных подсчетов.

Окончательные результаты выборов депутатов Национального собрания к настоящему времени известны в 400 из 577 избирательных округов, в 192 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", еще в 30 — кандидаты их союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 92 депутатских мандата, Социалистическая партия — 24, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 15, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 7, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 4.

Победу движения Макрона предсказывали многочисленные опросы, публиковавшиеся в преддверии выборов. Оценки, обнародованные вскоре после закрытия избирательных участков, предрекали, что "Вперед, республика" получит от 355 до 425 мест в парламенте страны. Так, по данным институтов Ipsos/Sopra Steria, соратники Макрона получат 355 мест, правоцентристская партия "Республиканцы" и ее союзники получат 125 мест в парламенте, Соцпартия займет 34 кресла, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 19 мест, а "Национальный фронт" Марин Ле Пен получит 8 мест.

По версии компании Elabe, движение Макрона получит 395-425 мест. Партия "Республиканцы" и ее союзники получат от 97 до 117 мест, социалисты — от 29 до 24 мест. Согласно этому прогнозу, левому движению "Непокорившаяся Франция" достанется от 12 до 17 мест в парламенте, а "Национальному фронту" под руководством Марин Ле Пен — от четырех до шести мест, сообщают РИА Новости.

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен впервые получила место в Нацсобрании. Ранее в нижней палате парламента уже заседали родственники лидера Нацфронта: отец и основатель партии Жан-Мари Ле Пен и его внучка Марион Марешаль-Ле Пен, которая в 2012 году стала самым молодым депутатом в истории Нацсобрания.

В общей сложности от Нацфронта в депутаты баллотировались 120 кандидатов. К 21:00 парижского времени (22:00 по Киеву) было известно, что не менее шести из них получили кресла в парламенте.

Ле Пен заявила, что ее партия — "единственный способ сопротивляться ослаблению Франции", которое несет партия лидера страны "Вперед, республика".

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Лидер партии "Непокорившаяся Франция", так же, как и Ле Пен претендовавший на пост президента страны, Жан-Люк Меланшон тоже заявил, что получил место в парламенте.

"Я избран в 4 избирательном округе в Буш-дю-Рон. Я благодарю Марсель, который сказал мне "да", — написал Меланшон в своем микроблоге в Twitter.

Также кресла в новом парламенте Франции займут официальный представитель правительства страны Кристоф Кастанер и министр экономики Брюно Ле Мэр. Получить место в Нацсобрании удалось и министру территориального единства Ришару Феррану, оказавшемуся в преддверии выборов в центре скандала из-за офиса, арендованного у его сожительницы.

Первый секретарь находившейся у власти до прихода Макрона Социалистической партии Жан-Кристоф Камбаделис, выступавший в первые минуты после окончания голосования, заявил, что победа движения "Вперед, республика" неоспорима и избиратели не оставили шансов его оппонентам.

"Победа движения президента Макрона неоспорима, разгром левых неизбежен. Правые также потерпели провал", — заявил лидер Соцпартии, отметив, что популисты обоих флангов присоединились к "Вперед, республика".

Как заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, "французы предпочли надежду гневу, оптимизм — пессимизму", поддержав движение Макрона на выборах.

"У этого большинства будет задача — действовать во имя Франции", — подчеркнул премьер.

То, какому точно количеству депутатов от "Вперед, республика" предстоит делить места в парламенте с представителями других партий, станет известно в ближайшие часы.