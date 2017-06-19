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    Движение Макрона получило абсолютное большинство в Нацсобрании Франции

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (249)

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    По данным МВД Франции, правоцентристская партия "Республиканцы" получила 110 депутатских мандатов, Социалистическая партия - 28, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 17.
    Эммануель Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Результаты выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции подведены в 553 из 577 избирательных округов, в 293 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", получив абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.

    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP
    Выборы во Франции: партия Макрона красиво сыграла и победила – политолог

    Еще 40 мандатов получили кандидаты союзной партии MoDem ("Демократическое движение").

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    Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 110 депутатских мандатов, Социалистическая партия — 28, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 17, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 16, Коммунистическая партия Франции — 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 8.

    Ранее сообщалось, что лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен впервые получила место в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

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