На второй тур выборов во Франции пришла только треть избирателей - МВД

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Во втором туре выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции явка избирателей составила только 35,33%. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 17.00 (18.00 по Киеву) МВД страны.

Большинство избирательных участков закроются в 18.00 по местному времени, в крупных городах голосование продлится до 20.00. После закрытия всех участков будут обнародованы первые данные об итогах выборов.

Первый тур парламентских выборов неделей ранее прошел при рекордно низкой явке: голосовать пришли меньше половины избирателей — 48,71%. К 17.00 по местному времени явка составляла 40,75%.

В 2012 году во втором туре выборов депутатов Нацсобрания к тому же часу проголосовали 46,42% избирателей, в 2007 году — 49,58%, в 2002 — 46,83%.