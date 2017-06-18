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    На второй тур выборов во Франции пришла только треть избирателей - МВД

    (обновлено: )65
    Большинство избирательных участков закроются в 18.00 по местному времени, в крупных городах голосование продлится до 20.00. Первые данные об итогах выборов обнародуют после закрытия всех участков.
    Голосование. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Во втором туре выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции явка избирателей составила только 35,33%. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 17.00 (18.00 по Киеву) МВД страны.

    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP
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    Большинство избирательных участков закроются в 18.00 по местному времени, в крупных городах голосование продлится до 20.00. После закрытия всех участков будут обнародованы первые данные об итогах выборов.

    Первый тур парламентских выборов неделей ранее прошел при рекордно низкой явке: голосовать пришли меньше половины избирателей — 48,71%. К 17.00 по местному времени явка составляла 40,75%.

    В 2012 году во втором туре выборов депутатов Нацсобрания к тому же часу проголосовали 46,42% избирателей, в 2007 году — 49,58%, в 2002 — 46,83%.

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