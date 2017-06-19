Эксперт: несмотря на большинство Макрона, в парламенте Франции будет горячо

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Результаты выборов во французский парламент предсказуемы, большинство получат сторонники президента страны Эммануэля Макрона, но, несмотря на это, работа Национального собрания будет не лишена дебатов и критики со стороны также прошедшей в парламент Марин Ле Пен и ее сторонников, считает сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

Согласно данным МВД, после подсчета 92% бюллетеней "Вперед, республика" вместе со своими союзниками из партии MoDem ("Демократическое движение") получают большинство в парламенте — 305 мест. Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 104 депутатских мандата, Соцпартия — 27, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 13, Коммунистическая партия Франции — 10, а "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 8.

"Результат этих выборов предсказуем, поскольку Макрон сейчас самая яркая и динамичная политическая фигура во Франции и серьезных конкурентов ему нет", — сказал Брод РИА Новости.

Вместе с тем, низкая явка на этих выборах показала усталость французов от политики и их разочарование в политической элите, поскольку волнующие общество проблемы не решаются, уточнил он.

"Могу сказать, что уже и к Макрону есть претензии у некоторых представителей либеральной элиты, уже готовятся и письма протеста руководителей ряда СМИ о том, что администрация Макрона пытается ограничивать их деятельность", — добавил собеседник агентства.

Что касается будущего состава парламента, отметил Брод, ряд французских экспертов уже высказал опасения, что Макрон теперь получит беспредельную власть и сможет не выполнять свои предвыборные обещания, корректировать свою политику, опираясь на большинство. В то же время сопредседатель "Гражданского контроля" обратил внимание на появление новых лиц в Нацсобрании — место в парламенте получила, например, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"У нее, конечно, не будет серьезной поддержки. Тем не менее, она сама — как оппозиционный политик со своими экстравагантными взглядами — будет подвергать коалицию Макрона жесткой критике", — полагает собеседник агентства. В будущем это позволит Ле Пен привлекать внимание критично настроенных французов и увеличивать шансы на дальнейшее продвижение в политике, предположил он.

"Поэтому я считаю, что в Национальном собрании, несмотря на большинство сторонников Макрона, будут дебаты, будет критика со стороны Ле Пен и ее сторонников. Все же будем надеяться, что курс на оздоровление экономики Франции, который провозгласил Макрон, все-таки останется основополагающим", — заключил Брод.

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Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен впервые стала депутатом Национального собрания. Ранее в нижней палате парламента уже заседали родственники лидера Нацфронта: отец и основатель партии Жан-Мари Ле Пен и его внучка Марион Марешаль-Ле Пен, которая в 2012 году стала самым молодым депутатом в истории Нацсобрания.