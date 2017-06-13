Союзники США по всему миру просят улучшить отношения с РФ - Тиллерсон

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Союзники и партнеры США в Европе, Азии и на Ближнем Востоке просят Вашингтон улучшить отношения с РФ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии (говорят): "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены". Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию", — сказал Тиллерсон, выступая на слушаниях в сенате.

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Он подчеркнул, что это является американским подходом.

Ранее посольство РФ в США подтвердило, что впервые за много лет не было получено поздравление от властей США с Днем России.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Позже конфликт с США усилился из-за обвинений в том, что Россия вмешивалась в выборы в США и поддерживала тем самым кандидата в президенты Дональда Трампа.