Руководство аппарата Мэй уходит в отставку

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Второй соруководитель аппарата британского премьера Терезы Мэй Фиона Хилл вслед за своим коллегой Ником Тимоти ушла в отставку из-за плачевных для консерваторов итогов выборов.

"Для меня было большой честью работать в правительстве, и радостью — работать с таким превосходным премьер-министром. У меня нет никаких сомнений в том, что Тереза Мэй останется и продолжит напряженно работать в качестве премьер-министра, и делать это великолепно", — говорится в заявлении Хилл.

Тимоти более подробно объяснил свое решение.

"Я беру на себя ответственность за свою часть предвыборной кампании, во время которой я отвечал за подготовку политической программы. В особенности, я сожалею о решении не включить в манифест верхнюю и нижнюю планки в нашем предложении, направленном на решение проблемы растущей стоимости социальных услуг", — написал он в колонке на сайте conservativehome.com.

Он также подчеркнул, что утверждения СМИ о том, что это он внес предложение о внесении изменений в правила предоставления социальной помощи, абсурдны, потому что программа составлялась совместно различными министерствами.

Также Тимоти отметил, что Мэй — единственный лидер, понимающий, насколько британское общество сейчас расколото, и работающий над преодолением этого раскола.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста. В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах 10 мандатов.