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    Qatar Airways приостанавливает полеты в Саудовскую Аравию

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    В авиакомпании Qatar Airways сообщают о приостановлении всех рейсов в Королевство Саудовская Аравия, это связано с тем что Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.
    Генеральный директор Qatar Airways Акбар Аль Бакер (слева) и премьер-министр, вице-президент ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2015
    REUTERS Ahmed Jadallah

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways приостанавливает все рейсы в Саудовскую Аравию, говорится на сайте авиакомпании.

    "Qatar Airways приостановила все рейсы в Королевство Саудовская Аравия до 23:59 5 июня (2:59 — время в Дохе 6 июня)", — говорится в сообщении на сайте.

    Четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

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    Первым о разрыве отношений с соседним государством заявило островное королевство Бахрейн. В заявлении, распространенном официальным агентством страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по "раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".

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