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    Бахрейн объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром

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    Согласно заявлению официального информационного агентства королевства Бахрейн, по причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью королевство Бахрейн объявляет о разрыве дипломатических отношений с государством Катар.
    Столица Бахрейна
    RIA News Эдуард Песов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Бахрейн объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром, об этом в понедельником утром заявило официальное информационное агентство королевства.

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    "По причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности … королевство Бахрейн объявляет о разрыве дипломатических отношений с государством Катар", — говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства.

    Ранее сообщалось, что Королевство Бахрейн объявило о разрыве дипломатических отношений с Ираном вслед за Саудовской Аравией. Иранским дипломатам предоставлено 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Как объяснили власти, решение связано с вмешательством Ирана в дела Бахрейна и арабских монархий Персидского залива, "подлыми нападениями" на посольство и консульство Саудовской Аравии в Иране, и призвано защитить безопасность региона.

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