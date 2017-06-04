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    Число жертв терактов в Лондоне возросло

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (162)

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    Как сообщил глава Скотланд-Ярда, "схема инцидента ясна - автомобиль врезался в толпу, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих".
    На месте теракта рядом с Лондонским мостом
    @Telegraph

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В теракте в Лондоне погибли семь человек, 48 ранены, сообщила глава Скотланд-Ярда Крессида Дик.

    Теракт на Лондонском мосту
    @TheSun
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    "При теракте погибли семь человек, 48 пострадали. Трое террористов ликвидированы полицией… Расследование идет быстро, мы располагаем значительными ресурсами", — сказала Дик на пресс-конференции.

    "Схема инцидента ясна — автомобиль врезался в толпу, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы уничтожены полицией. Полиция максимально быстро отреагировала на происходящее, и инцидент был урегулирован в течение 8 минут. Мы уверены, что атаковавших было трое, и они мертвы", — добавила Дик.

    По ее словам, из-за теракта Скотланд-Ярд увеличит количество вооруженных патрулей на улицах Лондона на ближайшие дни.

    Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями.

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