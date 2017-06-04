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04.06.201712:38
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    Происшествия

    Среди раненных в терактах в Лондоне украинцев нет

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (162)

    (обновлено: )38
    Как сообщила Консульская служба, "информация полиции Лондона по состоянию на 10:00: украинцев среди пострадавших нет". Отмечается, что консул поддерживает контакт с компетентными органами.
    Теракты в Лондоне
    @Telegraph

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Граждан Украины нет среди погибших или пострадавших в результате терактов в Лондоне, сообщила Консульская служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

    Теракт на Лондонском мосту
    @TheSun
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    "Информация полиции Лондона по состоянию на 10:00: украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с компетентными органами", — говорится в сообщении.

    Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения.

    Полиция подтвердила гибель семи человек, как минимум 50 пострадавших были доставлены в больницы.

    Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

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