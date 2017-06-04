Среди раненных в терактах в Лондоне украинцев нет

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Граждан Украины нет среди погибших или пострадавших в результате терактов в Лондоне, сообщила Консульская служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Информация полиции Лондона по состоянию на 10:00: украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с компетентными органами", — говорится в сообщении.

Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения.

Полиция подтвердила гибель семи человек, как минимум 50 пострадавших были доставлены в больницы.

Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.