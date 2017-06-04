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    В мире

    Среди раненных в терактах в Лондоне много иностранцев

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (164)

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    Известно, что при атаках в британской столице были ранены двое граждан Франции и двое граждан Австралии. Пострадавшие доставлены в больницы.
    Пострадавшие в лондонском теракте
    @TheSun

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Среди раненных при терактах в Лондоне есть четверо граждан Франции и двое граждан Австралии.

    Теракт в Лондоне
    @Telegraph
    Полиция объявила ЧП на Лондонском мосту и на рынке Боро терактами

    Как передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Елисейского дворца, "среди пострадавших есть граждане Франции". По словам представителя Елисейского дворца, один из двух пострадавших серьезно ранен.

    А министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info сообщил о четырех раненных гражданах Франции.

    В  то же время, как передает телеканал SBS, "известно о многих австралийцах, которые находились поблизости от места нападения".

    "В настоящее время, нам известно о сообщениях о двух австралийцах, которые были напрямую затронуты этими нападениями", — приводит телеканал слова премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. Он добавил, что один из них госпитализирован, информация о втором в настоящее время уточняется.

    Ранее сообщалось, что 48 человек доставлены в больницы Лондона.

    Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек.

    Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

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