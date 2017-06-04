Среди раненных в терактах в Лондоне много иностранцев

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Среди раненных при терактах в Лондоне есть четверо граждан Франции и двое граждан Австралии.

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Елисейского дворца, "среди пострадавших есть граждане Франции". По словам представителя Елисейского дворца, один из двух пострадавших серьезно ранен.

А министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info сообщил о четырех раненных гражданах Франции.

В то же время, как передает телеканал SBS, "известно о многих австралийцах, которые находились поблизости от места нападения".

"В настоящее время, нам известно о сообщениях о двух австралийцах, которые были напрямую затронуты этими нападениями", — приводит телеканал слова премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. Он добавил, что один из них госпитализирован, информация о втором в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что 48 человек доставлены в больницы Лондона.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек.

Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.