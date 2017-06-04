Британия не будет отменять выборы из-за терактов

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано, заявил мэр Лондона Садик Хан.

"Выборы пройдут в четверг, я буду голосовать в четверг", — заявил Хан в выступлении, транслировавшемся телеканалом Би-би-си.

По его словам, на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности, которым угрожают террористы.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства.