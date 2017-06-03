Глава МИД ФРГ не исключил переговоры по Украине на высшем уровне

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль надеется на переговоры по Украине на высшем уровне, передает издание Handelsblatt.

"Мы надеемся, что в рамках "нормандского формата" дело сейчас пойдёт дальше до уровня глав государств и правительств", — заявил Габриэль.

Габриэль в пятницу приехал в Санкт-Петербург на ПМЭФ, вечером прошла встреча с российским лидером. Как сообщали в МИД Германии, Габриэль также встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, рабочая встреча в рамках "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоялась 30 мая в Берлине.

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.