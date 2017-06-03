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    В мире

    Глава МИД ФРГ не исключил переговоры по Украине на высшем уровне

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (17)

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    Как заявил Зигмар Габриэль, он надеется, что в рамках "нормандского формата" дело по Украине сейчас пойдёт дальше до уровня глав государств и правительств.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль надеется на переговоры по Украине на высшем уровне, передает издание Handelsblatt.

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    "Мы надеемся, что в рамках "нормандского формата" дело сейчас пойдёт дальше до уровня глав государств и правительств", — заявил Габриэль.

    Габриэль в пятницу приехал в Санкт-Петербург на ПМЭФ, вечером прошла встреча с российским лидером. Как сообщали в МИД Германии, Габриэль также встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

    Напомним, рабочая встреча в рамках "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоялась 30 мая в Берлине.

    Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

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