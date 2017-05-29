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    Токио резко отреагировал на очередной пуск ракеты КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (404)

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    По словам генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суги, Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты в "самых жестких выражениях".
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    Toru Hanai

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Запущенная КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в понедельник.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    "Ракета, пуск которой был произведен с восточного берега КНДР, упала в исключительной экономической зоне Японии. Необходимо обеспечить безопасность японских кораблей и самолетов", — сказал Суга.

    Ущерба японским морским и воздушным судам после запуска ракеты в Северной Корее не зафиксировано.

    "К этому часу ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано", — сообщил генеральный секретарь правительства.

    Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты в "самых жестких выражениях".

    "Продолжающиеся провокации КНДР непозволительны, они являются проблемой с точки зрения безопасности японских воздушных и морских судов. Они являются откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Япония заявила решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях", — сказал Суга.

    Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан.

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