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    В мире

    Война с КНДР станет "самой тяжелой битвой в жизни многих людей" - Пентагон

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (402)

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    Как заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, у КНДР есть "сотни артиллерийских и ракетных систем", которые могут поразить один из крупнейших мегаполисов мира – Сеул.
    Джеймс Мэттис. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 28 мая – РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что провал дипломатии и война с КНДР стали бы катастрофой.

    КНДР. Архивное фото
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    "Этот режим (КНДР – Ред.) представляет угрозу для региона, для Японии, Южной Кореи. В случае войны они (КНДР – Ред.) будут также представлять угрозу для Китая и России. Но главное тут в том, что это будет катастрофа, если дойдет до боевых действий, если мы не сможем разрешить ситуацию дипломатическими средствами", — сказал Мэттис в эфире телеканала CBS.

    По его словам, вооруженный конфликт с Северной Кореей стал бы "самой тяжелой битвой в жизни многих людей". Министр пояснил, что у КНДР есть "сотни артиллерийских и ракетных систем", которые могут поразить один из крупнейших мегаполисов мира – Сеул.

    Ранее СМИ сообщили, что США направили в Тихоокеанский регион третью авианосную группу для сдерживания КНДР.

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