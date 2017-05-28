Война с КНДР станет "самой тяжелой битвой в жизни многих людей" - Пентагон

КИЕВ, 28 мая – РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что провал дипломатии и война с КНДР стали бы катастрофой.

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"Этот режим (КНДР – Ред.) представляет угрозу для региона, для Японии, Южной Кореи. В случае войны они (КНДР – Ред.) будут также представлять угрозу для Китая и России. Но главное тут в том, что это будет катастрофа, если дойдет до боевых действий, если мы не сможем разрешить ситуацию дипломатическими средствами", — сказал Мэттис в эфире телеканала CBS.

По его словам, вооруженный конфликт с Северной Кореей стал бы "самой тяжелой битвой в жизни многих людей". Министр пояснил, что у КНДР есть "сотни артиллерийских и ракетных систем", которые могут поразить один из крупнейших мегаполисов мира – Сеул.

Ранее СМИ сообщили, что США направили в Тихоокеанский регион третью авианосную группу для сдерживания КНДР.