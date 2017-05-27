Во Франции автобус столкнулся с грузовиком, десять человек ранены - СМИ

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В результате столкновения автобуса и грузовика недалеко от города Кале на севере Франции по меньшей мере десять человек получили ранения. Об этом сообщает издание Voix du Nord.

По информации издания, инцидент произошел в субботу около 12.30 (13.30 по Киеву). Зарегистрированный в Великобритании автобус столкнулся с направлявшимся из Чехии грузовиком.

На место происшествия прибыла полиция. Пострадавшие были госпитализированы.

Причина аварии устанавливается.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 27 мая, в Турции возле Анкары перевернулся пассажирский автобус, в результате чего восемь человек погибли и 34 пострадали.