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    В Турции перевернулся пассажирский автобус: восемь человек погибли, 34 ранены

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    Пассажирский автобус направлялся в Анкару из города Кастамону. Согласно информации, раненых госпитализировали, одиннадцать человек находятся в критическом состоянии.
    Автобус попал в ДТП в Турции
    Hurriyet Daily News

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 27 мая, в Турции возле Анкары перевернулся пассажирский автобус, в результате чего восемь человек погибли и 34 пострадали. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

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    Отмечается, что автобус направлялся в Анкару из города Кастамону. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи. Раненых госпитализировали. Сообщается, что 11 человек находятся в критическом состоянии. 

    Начато расследование происшествия. 

    Ранее сообщалось, что автобус, который вез членов правящей партии Турции на внеочередной конгресс, попал в ДТП. В салоне находились 39 человек, из них 32 получили ранения в результате того, что автобус врезался в забор. Сообщается, что водитель потерял контроль над транспортным средством, что и стало причиной ДТП.

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