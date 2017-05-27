В Турции перевернулся пассажирский автобус: восемь человек погибли, 34 ранены

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 27 мая, в Турции возле Анкары перевернулся пассажирский автобус, в результате чего восемь человек погибли и 34 пострадали. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Отмечается, что автобус направлялся в Анкару из города Кастамону. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи. Раненых госпитализировали. Сообщается, что 11 человек находятся в критическом состоянии.

Начато расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что автобус, который вез членов правящей партии Турции на внеочередной конгресс, попал в ДТП. В салоне находились 39 человек, из них 32 получили ранения в результате того, что автобус врезался в забор. Сообщается, что водитель потерял контроль над транспортным средством, что и стало причиной ДТП.