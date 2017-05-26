Расстрел автобуса с христианами в Египте: погибли 23 человека

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В результате нападения на автобус с христианами на юге Египта погибшими числятся 23 человека, пострадали 25 человек, сообщил порталу "Аль-Масри аль-Яум" официальный представитель министерства здравоохранения Египта Халед Могахед.

При этом египетские СМИ сообщают, что погибшими могут числиться до тридцати пассажиров автобуса. Боевики на двух автомобилях открыли огонь по автобусу.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли автобус с коптами-христианами в провинции Эль-Минья на юге Египта. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

Силы безопасности Египта "прочесывают" район нападения на автобус.

В начале апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.