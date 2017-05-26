наверх
26.05.201715:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Расстрел автобуса с христианами в Египте: погибли 23 человека

    Тема:

    Серия кровавых терактов в Египте (25)

    (обновлено: )156326
    Как сообщил официальный представитель Минздрава здравоохранения Египта Халед Могахед, в результате расстрела автобуса также ранения получили 25 человек.
    На месте расстрела автобуса в Египте
    @cgtnafrica

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В результате нападения на автобус с христианами на юге Египта погибшими числятся 23 человека, пострадали 25 человек, сообщил порталу "Аль-Масри аль-Яум" официальный представитель министерства здравоохранения Египта Халед Могахед.

    Взрыв в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Нападения на церкви в Египте: пострадали десятки людей

    При этом египетские СМИ сообщают, что погибшими могут числиться до тридцати пассажиров автобуса. Боевики на двух автомобилях открыли огонь по автобусу.

    Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли автобус с коптами-христианами в провинции Эль-Минья на юге Египта. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

    Силы безопасности Египта "прочесывают" район нападения на автобус.

    В начале апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

    Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере