Под Запорожьем произошло ЧП с автобусом с детьми

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В Запорожской области спасатели вытащили застрявший на размытой дороге туристический автобус. Об этом сообщает управление Госслужбы по ЧС в Запорожской области.

Согласно информации, в автобусе находились 24 ребенка.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу днем в селе Сосновка Мелитопольского района. В результате неблагоприятных погодных условий во время туристической поездки автобус с детьми из Бердянска оказался на размытой дороге и не смог продолжить движение самостоятельно.

"На момент происшествия в салоне находилось 32 человека, из них 24 ребенка. На место выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда спецназначения. Сотрудники ГСЧС с помощью лебедки вытащили автобус на твердое покрытие, после чего он продолжил движение самостоятельно. Во время происшествия никто не пострадал, и медицинская помощь не понадобилась", — говорится в сообщении.

Ранее директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко сообщил, что в субботу, 20 мая, в Харькове из пневматического оружия обстреляли троллейбус.