наверх
20.05.201721:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Запорожьем произошло ЧП с автобусом с детьми

    (обновлено: )119
    Согласно информации, автобус с детьми из Бердянска оказался на размытой дороге и не смог продолжить движение самостоятельно. В салоне находилось 32 человека, из них 24 ребенка.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В Запорожской области спасатели вытащили застрявший на размытой дороге туристический автобус. Об этом сообщает управление Госслужбы по ЧС в Запорожской области.

    Смертельное ДТП с мотоциклистом в Киеве. Видео
    Канал на Youtube Киев Автомобильный
    Смертельное ДТП на мосту Патона в Киеве. Момент аварии

    Согласно информации, в автобусе находились 24 ребенка.

    По данным ведомства, инцидент произошел в субботу днем в селе Сосновка Мелитопольского района. В результате неблагоприятных погодных условий во время туристической поездки автобус с детьми из Бердянска оказался на размытой дороге и не смог продолжить движение самостоятельно.

    "На момент происшествия в салоне находилось 32 человека, из них 24 ребенка. На место выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда спецназначения. Сотрудники ГСЧС с помощью лебедки вытащили автобус на твердое покрытие, после чего он продолжил движение самостоятельно. Во время происшествия никто не пострадал, и медицинская помощь не понадобилась", — говорится в сообщении.

    Ранее директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко сообщил, что в субботу, 20 мая, в Харькове из пневматического оружия обстреляли троллейбус.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Флаг Украины. Архивное фото
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Международный пункт пропуска "Угринов-Долгобычув". Архивное фото
    Евросоюз отменил визы для украинцев