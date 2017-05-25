В Греции взорвалось авто экс-премьера, есть пострадавшие

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Четыре человека пострадали в результате взрыва в автомобиле бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса, жизни самого политика ничего не угрожает, сообщил РИА Новости источник в полиции.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса. Изначально сообщалось, что пострадал он и его водитель.

"Пападимос находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Взорвался заминированный пакет. Взрыв произошел в автомобиле, ранения получили также трое сопровождавших экс-премьера человек", — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что, по данным врачей, вне опасности и жизнь других пострадавших.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, после происшествия в полиции проходят экстренные совещания. По его словам, автомобиль, хотя и является бронированным, сильно пострадал внутри, взрыв произошел во время движения.

"В марте ряд греческих политиков и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле получили пакеты со взрывчаткой. Вопрос — откуда получил пакет Пападимос, прежде чем сел в автомобиль", — сказал источник.

Как отмечают обозреватели, впервые после свержения хунты в 1974 году и восстановления демократии совершено террористическое покушение на бывшего премьер-министра Греции.

Новостной сайт newsit.gr пишет, что происшествие могло быть терактом. По данным издания, взрыв произошел в тот момент, когда экс-премьер открыл в своей машине некий пакет.

По сообщению газеты "Этнос", бывший премьер-министр госпитализирован, он получил ранения в руку и в область живота. Помимо него и водителя, по данным газеты, легкие ранения получил также личный охранник Пападимоса. Сообщается также, что взрыв произошел во время движения автомобиля.

Издание "Прото тема" сообщает, что взрыв произошел в тот момент, когда бывший премьер-министр открыл какой-то пакет в своем автомобиле. Автомобиль бронированный, его окна от взрыва не пострадали. Вместе с тем, сработали подушки безопасности, и из автомобиля пошел дым, сообщает издание. Оно также отмечает, что машину Пападимоса сопровождала полиция.

В последнее время несколько посылок с бомбами были отправлены анархистскими террористическими организациями Греции в МВФ и ряду немецких политиков.

Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.

Ранее сообщалось, что в Одесской области неизвестные подложили взрывное устройство под автомобиль супруги мэра Измаила Андрея Абрамченко.