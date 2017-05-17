Трамп встретится с кандидатами на пост главы ФБР

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с четырьмя кандидатами на пост главы Федерального бюро расследований, сообщил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, информирует агентство Рейтер.

По словам Спайсера, среди кандидатов — бывший независимый сенатор США Джо Либерман и исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

Напомним, Трамп уволил прошлого директора ФБР Джеймса Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.