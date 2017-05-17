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    Трамп встретится с кандидатами на пост главы ФБР

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (41)

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    Среди кандидатов на пост директора ФБР - бывший независимый сенатор США Джо Либерман и исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.
    Избранный президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с четырьмя кандидатами на пост главы Федерального бюро расследований, сообщил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, информирует агентство Рейтер.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jake Parrish
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    По словам Спайсера, среди кандидатов — бывший независимый сенатор США Джо Либерман и исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

    Напомним, Трамп уволил прошлого директора ФБР Джеймса Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

    Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

    При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

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