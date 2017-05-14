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    Трамп определится с кандидатурой главы ФБР до конца будущей недели

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    Трамп подчеркнул, что хочет как можно быстрее найти замену уволенному ранее директору ФБР Джеймсу Коми. Президент не исключил, что определится с кандидатом на этот пост перед поездкой в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию.
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп может определиться с кандидатом на должность главы ФБР перед тем, как отправится в свое первое зарубежное турне на следующей неделе, сообщает Рейтер.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Трамп уволил директора ФБР: вы не способны

    На следующей неделе Трамп отправится в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию.

    "Даже это возможно", — сообщил Трамп журналистам, отметив, что хочет как можно быстрее найти замену уволенному ранее директору ФБР Джеймсу Коми.

    Напомним, Трамп 9 мая уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией".

    Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

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