Трамп определится с кандидатурой главы ФБР до конца будущей недели

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп может определиться с кандидатом на должность главы ФБР перед тем, как отправится в свое первое зарубежное турне на следующей неделе, сообщает Рейтер.

На следующей неделе Трамп отправится в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию.

"Даже это возможно", — сообщил Трамп журналистам, отметив, что хочет как можно быстрее найти замену уволенному ранее директору ФБР Джеймсу Коми.

Напомним, Трамп 9 мая уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией".

Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.