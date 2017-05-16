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    В Лионе воры вынесли древнюю реликвию на 1 млн евро за пять минут

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    Данная реликвия оценивается примерно в 1 миллион евро. Также похитители вынесли из музея старинные перстень и чашу. Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 мая. Однако в СМИ информация появилась только сейчас.
    Тиара Девы Марии, украденная из французского музея
    fourviere.org

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Из музея изобразительных искусств Фурвьер в Лионе (Франция) злоумышленники похитили главный экспонат — Тиару Девы Марии. Об этом сообщает сайт французского телеканала France 3.

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    Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 мая. Однако в СМИ информация появилась только сейчас. Корона, инкрустированная 1791 драгоценным камнем, была создана в конце XIX века.

    Данная реликвия оценивается примерно в 1 миллион евро. Также похитители вынесли из музея старинные перстень и чашу.

    Отмечается, что правоохранители прибыли на место преступления через 5 минут после срабатывания сигнализации, но злоумышленники уже успели покинуть музей.

    Напомним, в апреле порядка 40 миллионов долларов – самая крупная в истории Парагвая сумма – стала добычей большой группы грабителей, напавших на здание инкассаторской службы в городе Сьюдад-дель-Эсте.

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