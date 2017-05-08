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    Фотоленты

    Пожар в музее на Хортице: загорелся "Казацкий лагерь"

    (обновлено: )2901
    Пожар в музее на Хортице
    Пожар в музее на Хортице
    Пожар в музее на Хортице
    Пожар в музее на Хортице
    Пожар в музее на Хортице
    Пожар в музее на Хортице
    Пожар в музее на Хортице.
    УНН
    Пожар в музее на Хортице
    Пожар в музее на Хортице.
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям
    Пожар в музее на Хортице
    Пожар в музее на Хортице.
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям
    Пожар в музее на Хортице
    Пожар в музее на Хортице.
    ГСЧС
    Пожар в музее на Хортице
    Пожар в музее на Хортице.
    ГСЧС

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    Пожар в музее на Хортице.

    По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 15.23.

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    Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит соломенная крыша отдельно стоящего здания выставочного зала "Казацкий лагерь", общей площадью 40 квадратных метров.

    "Несмотря на ветреную погоду, пожар мог распространиться на большую площадь и перекинуться на рядом расположенные здания. Благодаря оперативным действиям подразделений этого удалось избежать. Огонь был ликвидирован около 16.00, сказано в сообщении.

    В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 25 человек личного состава подразделений ГСЧС. Причина пожара устанавливается.

    Ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности почти по всей Украине в воскресенье и понедельник.

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