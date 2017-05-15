Макрон назначил нового премьер-министра Франции

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КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны мэра города Гавр, 46-летнего Эдуара Филиппа.

"Президент республики назначил премьер-министром Эдуара Филиппа и поручил ему сформировать правительство", — заявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

Формированием кабмина Филипп займется в ближайшее время.

Эдуар Филипп родился в 1970 году. Он является адвокатом в области публичного права. Среди других мест работы в послужном списке Филиппа — служба в Государственном совете Франции и участие в создании партии UMP, ныне носящей название "Республиканцы".

Президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия накануне, 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.

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