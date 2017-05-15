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    Макрон назначил нового премьер-министра Франции

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    Макрон - новый президент Франции (221)

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    Президент Франции назначил премьер-министром Эдуара Филиппа и поручил ему сформировать правительство. Филипп родился в 1970 году. Он является адвокатом в области публичного права.
    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Франции Эдуар Филипп
    LOIC VENANCE / AFP

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны мэра города Гавр, 46-летнего Эдуара Филиппа.

    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    REUTERS Philippe Wojazer
    Вслед за Меланьей Трамп. Супруга Макрона на инаугурации в Париже

    "Президент республики назначил премьер-министром Эдуара Филиппа и поручил ему сформировать правительство", — заявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

    Формированием кабмина Филипп займется в ближайшее время.

    Эдуар Филипп родился в 1970 году. Он является адвокатом в области публичного права. Среди других мест работы в послужном списке Филиппа — служба в Государственном совете Франции и участие в создании партии UMP, ныне носящей название "Республиканцы".

    Президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия накануне, 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.

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