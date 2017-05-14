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    Партия Меркель лидирует на выборах на западе Германии - exit poll

    (обновлено: )12
    Согласно информации, ХДС набирает 34,5% голосов, на втором месте – Социал-демократическая партия Германия с 30,5 % голосов. Далее следуют свободные демократы (12 %), "Зеленые" (6 %), "Левые" 5%, а также партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" с 7,5%.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. На региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия после закрытия избирательных участков лидирует партия Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Меркель выступила за расширение сил НАТО в Европе

    Об этом свидетельствуют данные exit poll, сообщил представитель избиркома в штаб-квартире ХДС в Берлине.

    По предварительным данным, ХДС набирает 34,5% голосов, на втором месте – Социал-демократическая партия Германия с 30,5 % голосов. Далее следуют свободные демократы (12 %), "Зеленые" (6 %), "Левые" 5%, а также партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" с 7,5%.

    Ранее сообщалось, что партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) лидировала на выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

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