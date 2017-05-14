Партия Меркель лидирует на выборах на западе Германии - exit poll

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. На региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия после закрытия избирательных участков лидирует партия Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом свидетельствуют данные exit poll, сообщил представитель избиркома в штаб-квартире ХДС в Берлине.

По предварительным данным, ХДС набирает 34,5% голосов, на втором месте – Социал-демократическая партия Германия с 30,5 % голосов. Далее следуют свободные демократы (12 %), "Зеленые" (6 %), "Левые" 5%, а также партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" с 7,5%.

Ранее сообщалось, что партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) лидировала на выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.