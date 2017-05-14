KCNA/via Reuters

КИЕВ 14 мая — РИА Новости Украина. КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на южнокорейских военных.

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Как сообщается, выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.

Как в свою очередь отмечает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов, КНДР провела в воскресенье новое испытание, предположительно, баллистической ракеты.

"Северная Корея сегодня на рассвете произвела пуск ракеты неопределенного типа в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто", — приводит агентство заявление КНШ вооруженных сил Республики Корея.

В последнее время Пхеньян под предлогом защиты от угрозы США провел ряд испытаний баллистических ракет, заявив о готовности нанести превентивный удар по американским военным базам в регионе и на основной территории Соединенных Штатов. Со своей стороны Вашингтон проводит беспрецедентные военные учения с Южной Кореей, перебросив в регион стратегические силы и заявив о возможности любых вариантов решения проблемы КНДР.