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    КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (375)

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    По информации южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов, КНДР провела новое испытание, предположительно, баллистической ракеты в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто.
    Пуск баллистических ракет КНДР
    KCNA/via Reuters

    КИЕВ 14 мая — РИА Новости Украина. КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на южнокорейских военных.

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    Как сообщается, выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.

    Как в свою очередь отмечает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов, КНДР провела в воскресенье новое испытание, предположительно, баллистической ракеты.

    "Северная Корея сегодня на рассвете произвела пуск ракеты неопределенного типа в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто", — приводит агентство заявление КНШ вооруженных сил Республики Корея.

    В последнее время Пхеньян под предлогом защиты от угрозы США провел ряд испытаний баллистических ракет, заявив о готовности нанести превентивный удар по американским военным базам в регионе и на основной территории Соединенных Штатов. Со своей стороны Вашингтон проводит беспрецедентные военные учения с Южной Кореей, перебросив в регион стратегические силы и заявив о возможности любых вариантов решения проблемы КНДР.

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