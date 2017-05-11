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    США сообщили о подготовке КНДР испытаний межконтинентальной ракеты

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    Как говорится в докладе директора национальной разведки США, "Северная Корея намерена провести первый полетный тест межконтинентальной баллистической ракеты в 2017 году".
    КНДР, Пхеньян. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Северная Корея намерена в этом году провести первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниела Коутса конгрессу.

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    "Северная Корея намерена провести первый полетный тест межконтинентальной баллистической ракеты в 2017 году, основываясь на публичных заявлениях о том, что подготовка к этому почти завершена и будет вехой на пути к созданию более надежной угрозы континентальной территории США", — говорится в докладе.

    "В 2016 году Северная Корея провела беспрецедентное число испытаний баллистических ракет. Пхеньян намерен разработать ракету дальнего радиуса действия с ядерным вооружением, которая способна нести прямую угрозу Соединенным Штатам. КНДР публично и неоднократно демонстрировала межконтинентальные баллистические ракеты, перевозимые по дорогам. Мы считаем, что Северная Корея предприняла шаги к развертыванию такой ракеты, но еще не испытала ее в полете", — говорится в докладе.

    Как сообщалось ранее, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало оперативный корейский центр по противодействию ядерной угрозе со стороны Пхеньяна.

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