США сообщили о подготовке КНДР испытаний межконтинентальной ракеты

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Северная Корея намерена в этом году провести первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниела Коутса конгрессу.

"Северная Корея намерена провести первый полетный тест межконтинентальной баллистической ракеты в 2017 году, основываясь на публичных заявлениях о том, что подготовка к этому почти завершена и будет вехой на пути к созданию более надежной угрозы континентальной территории США", — говорится в докладе.

"В 2016 году Северная Корея провела беспрецедентное число испытаний баллистических ракет. Пхеньян намерен разработать ракету дальнего радиуса действия с ядерным вооружением, которая способна нести прямую угрозу Соединенным Штатам. КНДР публично и неоднократно демонстрировала межконтинентальные баллистические ракеты, перевозимые по дорогам. Мы считаем, что Северная Корея предприняла шаги к развертыванию такой ракеты, но еще не испытала ее в полете", — говорится в докладе.

Как сообщалось ранее, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало оперативный корейский центр по противодействию ядерной угрозе со стороны Пхеньяна.