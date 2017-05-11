ЦРУ создало оперативный центр по противодействию угрозам со стороны КНДР

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало оперативный корейский центр по противодействию ядерной угрозе со стороны Пхеньяна.

Как отмечается, цель создания данного центра — "использовать все ресурсы, возможности и полномочия агентства (ЦРУ) для решения проблемы ядерной и баллистической ракетной угрозы со стороны Северной Кореи".

В сообщении ведомства говорится, что центр "будет тесно взаимодействовать с разведсообществом и всем сообществом национальной безопасности США".

"Создание Корейского миссионерского центра позволяет нам более целенаправленно интегрировать и направлять усилия ЦРУ по противодействию серьезным угрозам Соединенным Штатам и их союзникам, исходящим из Северной Кореи", — сказал директор ЦРУ Майк Помпео.

Он добавил, что "это также отражает динамизм и гибкость, которые ЦРУ привносит в эволюционирующие вызовы национальной безопасности".

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

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США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.