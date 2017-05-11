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    В мире

    От последствий землетрясения в Китае пострадали 12 тысяч человек

    (обновлено: )19
    Подземные толчки были зафиксированы в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 8 километров. По последним данным, жертвами землетрясения стали 8 человек.
    news.cn

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Двенадцать тысяч человек в общей сложности пострадали от последствий землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, передает агентство Синьхуа.

    По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 05.58 (00.58 по Киеву) по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 8 километров.

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    В результате землетрясения разрушены 1,52 тысячи построек. Местные власти эвакуировали из пострадавших районов 9,2 тысячи человек.

    Жертвами землетрясения стали 8 человек, еще 23 получили ранения. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий землетрясения.

    Согласно сообщению, по данным на 10.00 по местному времени (5.00 по Киеву), в районе, где произошло землетрясение, зафиксированы свыше 80 афтершоков.

    В свою очередь Китайский сейсмологический центр сообщил, что в 11.22 по местному времени (6.22 по Киеву) в уезде Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар произошло землетрясение магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине шести километров.

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