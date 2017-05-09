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    Землетрясение произошло в Тихом океане к югу от Японии

    (обновлено: )36
    Сообщается, что толчки ощущались в японской префектуре Окинава, информации о разрушениях и жертвах пока что не поступало. Угрозы цунами нет.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/Wally Santana

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане к югу от островов префектуры Окинава, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Эвакуационный лагерь в Италии: спасенные от землетрясения и лавины

    Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался в Тихом океане. По семибалльной японской шкале максимальная сила толчков не превысила 3 баллов. Незначительные толчки ощущались в префектуре Окинава.

    Информации о разрушениях и жертвах не поступало. Угрозы цунами нет.

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин.

    Смотрите также: Новое землетрясение в японской Фукусиме

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