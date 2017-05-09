Землетрясение произошло в Тихом океане к югу от Японии

AP Photo/Wally Santana

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане к югу от островов префектуры Окинава, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался в Тихом океане. По семибалльной японской шкале максимальная сила толчков не превысила 3 баллов. Незначительные толчки ощущались в префектуре Окинава.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало. Угрозы цунами нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин.

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