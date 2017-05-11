Мощное землетрясение произошло на северо-западе Китая, есть жертвы

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Как минимум четыре человека погибли в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в четверг утром в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 5.58 по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар.

К настоящему моменту четыре человека уже погибли, сообщает Синьхуа со ссылкой на медиков. Информации о количестве пострадавших пока нет, как отмечает агентство, власти проверяют информацию.

Сообщается, что на некоторых зданиях есть трещины, также имеет место обрушение стен.