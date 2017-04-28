Мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин

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КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 20.23 по времени UTC (23.23 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-западу от города Глан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
На прошлой неделе сообщалось о мощном землетрясении в Перу.