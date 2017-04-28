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    Мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин

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    По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-западу от города Глан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/ Winfried Rothermel

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Землетрясение было зафиксировано в 20.23 по времени UTC (23.23 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-западу от города Глан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

    На прошлой неделе сообщалось о мощном землетрясении в Перу

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