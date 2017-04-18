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    В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0

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    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (148)

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    Подземные толчки были зафиксированы в 17.49 по времени UTC (20.49 по Киеву) в 255 километрах к северо-востоку от города Икитос - крупнейшего в перуанской Амазонии. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,7 километра.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/ Winfried Rothermel

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Перу, сообщает во вторник Геологическая служба США (USGS).

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    Подземные толчки были зафиксированы в 17.49 по времени UTC (20.49 по Киеву) в 255 километрах к северо-востоку от города Икитос — крупнейшего в перуанской Амазонии. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,7 километра.

    Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, подземные толчки ощущались в некоторых районах Колумбии и Эквадора. Агентство Рейтер со ссылкой на местные власти и очевидцев сообщает, что землетрясение привело к эвакуации нескольких зданий в эквадорской столице Кито. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Одесской области. Эпицентром землетрясения стала румынская сейсмическая зона Вранча. В эпицентре сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 5,5 на глубине всего 4 километра. При этом, из-за небольшой глубины толчков, жители Одессы не ощутили колебаний земной коры. Землетрясение почувствовали жители населенных пунктов на юге области — Рени, Болграда и Измаила.

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