В США призвали защитить материалы по расследованию "вмешательства РФ" - СМИ

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Демократы из Конгресса США призвали министерство юстиции США и ФБР защитить все документы, касающиеся расследования о "вмешательстве России" в президентские выборы, сообщает агентство Блумберг.

Согласно сообщению, в письме, направленном шестью конгрессменами, говорится о необходимости "защиты и сохранения всех документов и иных материалов", имеющих отношение к расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США, а также к увольнению директора ФБР Джеймса Коми. Авторами послания стали депутат юридического комитета палаты представителей Конгресса США Джон Коньерс, а также депутаты от демократической партии в Конгрессе Джеррольд Надлер, Зои Лофгрен, Шейла Джексон Ли, Стив Коган и Дэвид Н. Сисилин.

Администрация прежнего президента США Барака Обамы обвиняла РФ во вмешательстве в выборы и даже вводила на этом основании санкции против российских граждан и организаций. В настоящее время в конгрессе ведется расследование по этому поводу. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Президент США Дональд Трамп во вторник уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.