наверх
03.05.201706:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.03+ 0.14
  • USD26.56+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    Ослик в образе Трампа стал королем праздника в Мексике

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (217)

    41
    Ежегодная "Ослиная ярмарка" прошла в мексиканском городе Отумба. Так люди отдают должное животным, которые трудятся на фермеров круглый год. По традиции ослов наряжают в красочные костюмы.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    В этом году любимчиком публики стал осел в образе президента США. Традиционно праздничное шествие животных предшествует последующим гонкам.

    Читайте также: Трамп сделал откат и подписал новый, менее жесткий указ по мигрантам 

    Президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Трамп считает, что за стену должна заплатить Мексика, но мексиканское правительство заявляет, что не намерено этого делать. Пока что за стену будут платить американские налогоплательщики: в текущем 2017 финансовом году на эти цели планируется выделить до 1,5 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    На Крещатике профсоюзы проводят первомайскую демонстрацию
    Первомай: День трудящихся в Украине
    Локация Евровидения EuroClub в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Дмитрий Певцов. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ