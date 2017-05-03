Ослик в образе Трампа стал королем праздника в Мексике

В этом году любимчиком публики стал осел в образе президента США. Традиционно праздничное шествие животных предшествует последующим гонкам.

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Президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Трамп считает, что за стену должна заплатить Мексика, но мексиканское правительство заявляет, что не намерено этого делать. Пока что за стену будут платить американские налогоплательщики: в текущем 2017 финансовом году на эти цели планируется выделить до 1,5 миллиарда долларов.