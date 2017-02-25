Мексика ответит на введение США пограничного налога - МИД

КИЕВ, 25 фев – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что правительство латиноамериканской страны отреагирует, если США введут так называемый пограничный налог.

"Возможно, ответ не будет заключаться в введении общего налога на все товары, которые будут поступать из США, потому что это ударит по мексиканскому потребителю, но мы можем это сделать выборочно", — заявил Видегарай в эфире радио Formula.

Также глава МИД не исключил, что Мексика может пересмотреть свою налоговую политику, если Вашингтон осуществит эту меру и снизит налоги для корпораций. "Фактом является то, что Мексика должна быть готовой в случае, если эта налоговая реформа будет реализована и принесет Мексике убытки, как страна мы должны быть готовы сделать свои шаги", — сказал Видегарай.

В минувший четверг в Мехико Видегарай, а позднее и президент Мексики Энрике Пенья Ньето встретились с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром национальной безопасности Джоном Келли. По итогам встречи глава МИД Мексики заявил, что переговоры между двумя странами по комплексу спорных вопросов займут несколько месяцев.